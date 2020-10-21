В Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер

В Україні станом на ранок середи, 21 жовтня, зафіксовано 6 719 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужали за добу 2 686 пацієнтів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено в Харківській області (713), Одеській - (614), Полтавській - (580) та Києві - (559).

Фото: МОЗ

Усього в країні виявлено 315 826 випадків COVID-19. З початку епідемії зареєстровано 5 927 смертей, одужали 132 219 людей.

Найбільша кількість людей захворіла у Києві, на другому місці - Харківська область. Статистика у регіонах:

Вінницька область — 8 644 випадки;

Волинська область — 11 367 випадків;

Дніпропетровська область — 11 705 випадків;

Донецька область — 7 629 випадків;

Житомирська область — 10 634 випадки;

Закарпатська область — 12 112 випадків;

Запорізька область — 6 784 випадки;

Івано-Франківська область — 17 214 випадків;

Кіровоградська область — 1 697 випадків;

м. Київ — 31 869 випадків;

Київська область — 13 419 випадків;

Львівська область — 25 702 випадки;

Луганська область — 2 686 випадків;

Миколаївська область — 6 256 випадків;

Одеська область — 19 957 випадків;

Полтавська область — 6 880 випадків;

Рівненська область — 16 428 випадків;

Сумська область — 9 509 випадків;

Тернопільська область — 17 970 випадків;

Харківська область — 30 272 випадки;

Херсонська область — 2 739 випадків;

Хмельницька область — 11 561 випадок;

Чернівецька область — 18 314 випадків;

Черкаська область — 7 314 випадків;

Чернігівська область — 7 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Учора Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на тимчасово окупованій території Донецької області захворіли 5 392 людини, одужали 2 418 осіб, летальних випадків - 367. На тимчасово окупованій території Луганської області загальна кількість хворих - 1 352, одужали 1 011, летальних випадків – 64. Денісова наголосила, що, за неофіційними даними правозахисників, загальна кількість випадків ковіду на тимчасово окупованих територіях може бути применшена і складати щонайменше 14 тис.

Нагадаємо, 20 жовтня Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Президенту показали результати доклінічної фази дослідження препарату.