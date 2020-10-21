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В Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер

Одужали за добу 2 686 пацієнтів.

В Україні станом на ранок середи, 21 жовтня, зафіксовано 6 719 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужали за добу 2 686 пацієнтів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено в Харківській області (713), Одеській - (614), Полтавській - (580) та Києві - (559).

Фото: МОЗ

Усього в країні виявлено 315 826 випадків COVID-19. З початку епідемії зареєстровано 5 927 смертей, одужали 132 219 людей.

Найбільша кількість людей захворіла у Києві, на другому місці - Харківська область. Статистика у регіонах:

  • Вінницька область — 8 644 випадки;
  • Волинська область — 11 367 випадків;
  • Дніпропетровська область — 11 705 випадків;
  • Донецька область — 7 629 випадків;
  • Житомирська область — 10 634 випадки;
  • Закарпатська область — 12 112 випадків;
  • Запорізька область — 6 784 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 214 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 697 випадків;
  • м. Київ — 31 869 випадків;
  • Київська область — 13 419 випадків;
  • Львівська область — 25 702 випадки;
  • Луганська область — 2 686 випадків;
  • Миколаївська область — 6 256 випадків;
  • Одеська область — 19 957 випадків;
  • Полтавська область — 6 880 випадків;
  • Рівненська область — 16 428 випадків;
  • Сумська область — 9 509 випадків;
  • Тернопільська область — 17 970 випадків;
  • Харківська область — 30 272 випадки;
  • Херсонська область — 2 739 випадків;
  • Хмельницька область — 11 561 випадок;
  • Чернівецька область — 18 314 випадків;
  • Черкаська область — 7 314 випадків;
  • Чернігівська область — 7 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Учора Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на тимчасово окупованій території Донецької області захворіли 5 392 людини, одужали 2 418 осіб, летальних випадків - 367. На тимчасово окупованій території Луганської області загальна кількість хворих - 1 352, одужали 1 011, летальних випадків – 64. Денісова наголосила, що, за неофіційними даними правозахисників, загальна кількість випадків ковіду на тимчасово окупованих територіях може бути применшена і складати щонайменше 14 тис.

Нагадаємо, 20 жовтня Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Президенту показали результати доклінічної фази дослідження препарату.

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