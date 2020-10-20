У Києві зафіксовано найвищий показник смертності від ковіду з початку епідемії

За минулу добу в Києві виявили ще 462 хворих на коронавірус. Померли 17 людей. Це найвищий показник смертності від ковіду з початку епідемії.

Усього коронавірус забрав життя 604 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 31 310.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, упродовж минулої доби захворіли 248 жінок віком від 19 до 92 років, 178 чоловіків віком від 18 до 102 рокiв, 5 дівчаток від 5 до 17 років та 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

"Захворіли також 15 медиків. До лікарень столиці потрапили 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - написав Кличко у телеграм-каналі.

Одужали за минулу добу 207 киян. Усього коронавірус подолали 10 916 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (97), Оболонському (64) та Святошинському (48 випадків) районах.

Нагадаємо, в Україні впродовж 19 жовтня виявили ще 5 469 випадків коронавірусної недуги. Померли 113 людей. При цьому одужала рекордна кількість пацієнтів - 3 044. Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Києві (462), Харківській (446) та Житомирській (376) областях.