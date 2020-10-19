У Лондоні сумніваються, що вакцина від COVID-19 повністю зупинить вірус

На думку експерта, одного разу вірус стане схожий на грип і буде викликати спалахи щорічно.

Коронавірус Covid-19 може ніколи не зникнути навіть після випуску вакцини, поява якої очікується не раніше весни 2021 року.

Про це заявив британський урядовий радник Патрік Валланс, виступаючи сьогодні перед членами Палати лордів Об’єднаного Королівства, передає Daily Mail.

На думку експерта, одного разу вірус стане схожий на грип і буде викликати спалахи щорічно. У зв'язку з цим він закликав міністрів і експертів припинити "надмірно обнадіювати" і реалістично оцінювати перспективи вакцини та можливі терміни її випуску.

"Я думаю, малоймовірно, що ми отримаємо дійсно стерилізуючу вакцину - тобто щось, що повністю зупинить інфекцію - і цілком ймовірно, що хвороба буде поширюватися і носити ендемічний (такий, що циркулює постійно - ред.) характер", - заявив Патрік Валланс.

Він також висловив думку, що в 2020 році навряд чи з'явиться вакцина від ковіду.

"Малоймовірно, що у нас з'являться вакцини для широкого застосування до весни наступного року", - сказав він, додавши, що в минулому на створення вакцини з нуля йшло в середньому 10 років, тоді як найкоротший термін становив 5 років.

Сьогодні в Великобританії було зареєстровано ще 18,8 тис. заражень коронавірусом і 80 смертей від цієї хвороби.

Нагадаємо, влада Словенії оголосила епідемію коронавірусу на всій території країни та запровадила комендантську годину в нічний час.