Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Лондоні сумніваються, що вакцина від COVID-19 повністю зупинить вірус

На думку експерта, одного разу вірус стане схожий на грип і буде викликати спалахи щорічно.

У Лондоні сумніваються, що вакцина від COVID-19 повністю зупинить вірус
Фото: EPA/UPG

Коронавірус Covid-19 може ніколи не зникнути навіть після випуску вакцини, поява якої очікується не раніше весни 2021 року.

Про це заявив британський урядовий радник Патрік Валланс, виступаючи сьогодні перед членами Палати лордів Об’єднаного Королівства, передає Daily Mail.

На думку експерта, одного разу вірус стане схожий на грип і буде викликати спалахи щорічно. У зв'язку з цим він закликав міністрів і експертів припинити "надмірно обнадіювати" і реалістично оцінювати перспективи вакцини та можливі терміни її випуску.

"Я думаю, малоймовірно, що ми отримаємо дійсно стерилізуючу вакцину - тобто щось, що повністю зупинить інфекцію - і цілком ймовірно, що хвороба буде поширюватися і носити ендемічний (такий, що циркулює постійно - ред.) характер", - заявив Патрік Валланс.

Він також висловив думку, що в 2020 році навряд чи з'явиться вакцина від ковіду.

"Малоймовірно, що у нас з'являться вакцини для широкого застосування до весни наступного року", - сказав він, додавши, що в минулому на створення вакцини з нуля йшло в середньому 10 років, тоді як найкоротший термін становив 5 років.

Сьогодні в Великобританії було зареєстровано ще 18,8 тис. заражень коронавірусом і 80 смертей від цієї хвороби.

Нагадаємо, влада Словенії оголосила епідемію коронавірусу на всій території країни та запровадила комендантську годину в нічний час.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також