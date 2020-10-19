Словенія вводить комендантську годину через зростання захворюваності на коронавірус

Влада Словенії оголосила епідемію коронавірусу на всій території країни та запровадила комендантську годину в нічний час.

Про це повідомляє RTV.

"Уряд оголосив епідемію на всій території Словенії, беручи до уваги погіршення епідеміологічної ситуації в Європі та оцінку консультативної групи Міністерства охорони здоров'я про те, що епідемію слід оголосити якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Обмеження на пересування в нічний час буде діяти з 21:00 до 6:00 ранку. Винятки будуть стосуватимуться поїздок на роботу та екстрених випадків, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями.

"Обмеження було прийнято на підставі досвіду з-за кордону, але головним чином тому, що протягом останніх двох тижнів було встановлено, що багато випадків поширення інфекцій були наслідком приватного спілкування вночі, приватних вечірок у ресторанах тощо", - заявив міністр внутрішніх справ Словенії Алеш Хойс.

Також уряд заборонив пересування між регіонами. Виїзд з регіону буде можливим лише для "робочої, господарської, лісової та подібної діяльності, усунення безпосередньої небезпеки для життя та майна, допомоги людям похилого віку, доступу до медичних послуг або аптек, для надзвичайних ситуацій та виконання судових завдань, для догляду за особами з особливими потребами".

Відповідно до даних Wikipedia, найбільший добовий показник захворюваності на ковід у Словенії був зафіксований 17 жовтня - 897 випадків зараження. За 18 жовтня показник склав 737 випадків.

Нагадаємо, в Парижі та найбільших містах Франції з 17 жовтня ввели комендантську годину з 21 вечора до 6 ранку. Порушникам правил комендантської години загрожує штраф 135 євро (1500 євро в разі рецидиву).

Також у жовтні у Франції через коронавірус закрили ресторани і бари у великих містах.Такі заходи оголосили на тлі рекордних 18 129 нових випадків коронавірусу за добу.