Тихановську, Колесникову і Цепкало висунули на Нобелівську премію миру

Гейр Тоскедал повідомив, що висуває кандидатури лідерок опозиції "за їх боротьбу за справедливі вибори".

Норвезький депутат Гейр Тоскедал висунув на здобуття Нобелівської премії миру білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало, які, за його словами, заслужили цю нагороду за "організацію мирних протестів" проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє rfi.

Гейр Тоскедал повідомив, що висуває кандидатури білоруських лідерів опозиції "за їх боротьбу за справедливі вибори і за те, що вони є натхненницями мирних опозиційних протестів проти нелегітимного режиму в Білорусі". Він виділив "фантастичну мужність" учасників протестів і висловив надію, що його пропозиція приверне "ще більше уваги до мирної боротьби проти останнього диктатора Європи" і до тих, хто бореться за "вільну і демократичну Білорусь".

Нобелівський комітет приймає всі кандидатури, подані до 31 січня особами, Які мають на те повноваження відповідно до статуту Нобелівського фонду. Гейр Тоскедал потрапляє в цю категорію як член Стортингу (норвезький парламент - ред.).

Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій. Імена запропонованих кандидатів тримаються в секреті упродовж п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір.

Нагадаємо, у 2020-му Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма ООН. Зазначається, що The World Food Programme - є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка займається боротьбою з голодом та сприяє продовольчій безпеці. У 2019 WFP надала допомогу близько 100 мільйонам.

У вересні член норвезького парламенту та голова делегації в НАТО Крістіан Тібрінг-Гедді надіслав листа до Нобелівського комітету, у якому зазначив, що Нобелівської премі] миру вартий президент США Дональд Трамп - за внесок у вирішення тривалих конфліктів. Він повідомив, що адміністрація Трампа, зокрема, зіграла ключову роль у встановленні відносин між Ізраїлем і ОАЕ. У 2018 році Тібрінг-Гедді уже висував кандидатуру Трампа на цю номінацію, але тоді Трамп її не отримав.

Противника Трампа на виборах - демократа Джо Байдена - також номінували на премію миру - це зробив депутат британського парламенту лейборист Кріс Брайант.

17 вересня професор американського університету Ратгерса Сергій Єрофєєв повідомив, що на Нобелівську премію миру висунули російського політика Олексія Навального.

24 вересня також повідомлялося, що президента РФ Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру.