Трампа знову висувають на Нобелівську премію миру

Адміністрація президента США, зокрема, зіграла ключову роль у встановленні відносин між Ізраїлем та ОАЕ.

Член норвезького парламенту та голова делегації в НАТО Крістіан Тібрінг-Гедді вважає, що президент США Дональд Трамп вартий Нобелівської премії миру за внесок у вирішення тривалих конфліктів.

Про це повідомив у середу телеканал Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, він зробив більше, намагаючись установити мир між народами, ніж чимало інших номінантів на премію миру", - заявив Тібрінг-Гедді.

Він надіслав листа до Нобелівського комітету, в якому повідомив, що адміністрація Трампа, зокрема, зіграла ключову роль у встановленні відносин між Ізраїлем і ОАЕ.

"Як очікується, інші країни Близького Сходу візьмуть приклад ОАЕ, угода (про нормалізацію відносин, - ред.) може стати переломним моментом, який перетворить Близький Схід на регіон співпраці і процвітання", - написав Тібрінг-Гедді.

У його посланні також йдеться про "ключову роль" президента США у "посиленні контактів між сторонами конфлікту і створенні нової динаміки в інших тривалих конфліктах - прикордонній суперечці між Індією і Пакистаном щодо Кашміру, протистоянні між Північчю і Півднем Корейського півострова, а також у вирішенні проблем з ядерним потенціалом Північної Кореї".

Він також похвалив Трампа за значне виведення військ з Близького Сходу. При цьому Тібрінг-Гедді зазначив, що він не намагається "догоджати Трампу".

"Я не великий прихильник Трампа", - сказав він.

Нагадаємо, у 2018 році Тібрінг-Гедді разом з іще одним норвезьким політиком уже висував кандидатуру Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Тоді Трамп її не отримав.

У вересні 2019 року Трамп під час Генеральної Асамблеї ООН заявив, що він "отримав би Нобелівську премію миру, якби "їх (премії, - ред.) роздавали чесно".

Нагадаємо, минулого року лауреатом Нобелівської премії миру став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Він був удостоєний премії за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.

У 2018 році Нобелівську премію миру отримали конголезький гінеколог Денис Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад. Премія була присуджена за боротьбу із сексуальним насильством у збройних конфліктах.