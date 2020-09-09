​Лукашенко вважає, що після виходу з ОДКБ з Росією у Білорусь постачатимуть замість зброї "мотлох"

На думку президента, відповіддю РФ на вступ Білорусі у НАТО можуть бути "танки під Смоленськом".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вихід Білорусі з ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку, - ред.) з Росією може мати наслідки.

Про це він розповів в інтерв'ю російським ЗМІ, передає БЕЛТА.

"У нас же зброя російська. Візьмемо найпростіше: вихід з ОДКБ - це не за внутрішньоросійськими цінами купувати літаки, вертольоти, танки, БПМ і автомати, а за світовою ціною, якщо Росія тобі ще продасть. Росія продала б, але якщо вони пропонують вступити в НАТО, то ви ж знаєте вимоги: негайно натовську зброю. І що вони сюди поставлять? Мотлох для початку. А потім можеш і купити. Але це буде коштувати в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії", - зазначив Лукашенко.

Він також наголосив, що якщо Білорусь зважиться вийти з ОДКБ і вступити в НАТО, росіяни "не будуть на це спокійно дивитися".

"Не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом. Росія цьому (вступу до НАТО, - ред.) категорично перешкодить. І на що ми перетворимо Білорусь? На центр військових дій - зіткнення між Росією і блоком НАТО", - сказав Лукашенко.

Він також розповів про допустиму глибину інтеграції з Росією і навів приклад економічної співпраці та єдиної армії.

"Ми з вами суверенні незалежні держави. Хто нам заважає бути суверенними і незалежними? У нас найтісніша економічна кооперація. Хто заважає? У нас у військовому сенсі єдина армія... Ніяких немає проблем (для інтеграції, - ред.). Головне - рівноправна основа. Не все об'єднати і навпіл поділити, це - дурість. Повинна бути рівноправна основа", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, до Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. У 2010 році РФ пропонувала Україні вступити до організації, однак Україна не погодилася.