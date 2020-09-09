​Франція скасувала спільне з Росією засідання з питань безпеки

Заплановану на 14 вересня зустріч глав МЗС і міністрів оборони перенесли на невизначений термін.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило про перенесення на невизначений термін засідання франко-російської Ради співробітництва з питань безпеки "у світлі поточної ситуації".

Про це повідомила офіційна представниця МЗС Франції Аньєс фон дер Мюль, передає Deutsche Welle.

"З огляду на поточні обставини, було прийнято рішення перенести засідання франко-російської Ради співробітництва з питань безпеки", - сказала вона на пресконференції.

Подробиць перенесення двосторонньої зустрічі МЗС Франції не назвало, але вказало про діалог з російською стороною на цю тему.

Як пишуть інформаційні агентства, засідання було призначено на 14 вересня. Нову дату французи не запропонували.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський Союз має виробити спільну відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген вказував, що Німеччина та Франція повинні припинити діяти поодинці в стосунках з Росією.

Коментуючи дискусію про можливі санкції стосовно РФ після отруєння Навального, він заявив, що єдина європейська стратегія щодо Росії може з'явитися, тільки якщо Німеччина і Франція відмовляться від своїх одноосібних зусиль у цьому напрямку. Зокрема, політик вважає, що Франція не повинна більше покладатися на двостороннє стратегічне партнерство з Росією, а Німеччина, яка раніше схвалила проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2", повинна відмовитися від нього.

Нагадаємо, 20 серпня Навальному стало погано в літаку, на якому він летів із Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера на швидкій відвезли в лікарню. Він був госпіталізований непритомним і підключений до апарата ШВЛ. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня його транспортували в Німеччину.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навального отруїли. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявляли, що отруєння не було.

Меркель прокоментувала заяву німецьких фахівців і заявила, що Навальний став жертвою злочину, бо його "хотіли змусити замовчати". Вона зробила щодо Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист газопроводу "Північний потік-2".

3 вересня сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити будівництво газопроводу, щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального. До цього заклику приєдналися Україна та Польща.

7 вересня берлінська клініка "Шаріте" повідомила, що стан здоров'я Навального покращився і його вивели зі штучної коми. Процедура штучної вентиляції легенів поступово припиняється. За словами медиків, Навальний реагує на вербальні подразники. Однак довгострокові наслідки отруєння ще занадто рано оцінювати, підкреслили лікарі.