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Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації через токсичне отруєння (оновлено)

Його літак екстрено сів у Омську.

Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації через токсичне отруєння (оновлено)
Олексій Навальний

Російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували через токсичне отруєння.

Про це повідомила його прессекретарка Кіра Ярмиш.

"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню", - написала вона у Twitter.

У коментарі виданню "Новая газета" вона додала, що цей діагноз йому поставили лікарі. 

Вона припустила, що опозиціонера отруїли чимось, підмішаним у чай, оскільки, за її словам, це було єдине, що він пив уранці. "Зараз Олексій непритомний", - написала Ярмиш і додала, що Навальний перебуває в реанімації.

Оновлено. Стан Навального залишається важким, він в комі, повідомляє Ярмиш.

"Олексій, як і раніше, на апараті ШВЛ. Він у комі у важкому стані. Результатів аналізів поки що немає", - написала вона у Twitter.

За її словами, інформації від медиків про те, що сталося з Навальним, поки що немає.

"Ухильна реакція лікарів лише підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо", - додала прессекретарка.

Нагадаємо, у липні минулого року Навального, заарештованого за заклики до участі в несанкціонованому мітингу, доставили зі спецприймальника у лікарню. Як повідомила його прессекретарка, у Навального діагностували "гостру алергічну реакцію". "Сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів. Джерело алергічної реакції не визначено. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції", - повідомляла тоді Ярмиш.

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