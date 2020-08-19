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Литва внесла Лукашенка в "чорний список"

В’їзд у країну мають намір заборонити ще 31 особі.

Литва внесла Лукашенка в "чорний список"
Фото: РБК

Міністерство закордонних справ Литви вніс президента Білорусі Олександра Лукашенка у список осіб, яким рекомендується заборонити в'їзд в країну.

Про це повідомив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, інформує "РБК-Україна".

Усього в списку 32 особи, пов'язані з фальсифікаціями на виборах і застосуванням сили до протестувальників у Білорусі.

За словами керівника відомства, список осіб передано в Міністерство внутрішніх справ для затвердження.

"У цьому переліку, який я не називатиму поіменно, 32 людини, у тому числі Олександр Лукашенко", - сказав Лінкявічюс.

Нагадаємо, сейм Литви на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, у якій закликає не визнавати результатів виборів президента Білорусі і запровадити санкції щодо посадових осіб цієї країни. 

Згідно з резолюцією, санкції передбачають заборону на в'їзд і заморожування коштів.

Депутати закликали припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх затриманих представників опозиції і громадянського суспільства, забезпечити реалізацію прав і свобод у Білорусі.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що президент Білорусі Лукашенко більше не є законним лідером і що в нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог зі своїми опонентами.

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