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Лукашенко затвердив склад уряду

"Попередній" уряд Білорусі склав свої повноваження 17 серпня.

Лукашенко затвердив склад уряду
Фото: tut.by

Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив новий склад уряду. Прем'єр-міністр та інші ключові члени попереднього уряду зберегли свої посади.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на білоруський державний ресурс "БелТа".

Так, прем'єр-міністром призначено Романа Головченка, який обіймав цю посаду раніше.

Також залишилися на своїх посадах міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, голова Мінінформу Ігор Луцький, міністр охорони здоров'я Володимир Караник.

Призначення нового складу уряду після виборів визначено конституцією Білорусі.

Уряд Білорусі склав свої повноваження 17 серпня. Раніше Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.

Нагадаємо, у вівторок під час засідання Ради безпеки країни Лукашенко дав доручення відомствам і засобам масової інформації  "організувати роботу з доведення до керівників західних держав інформації про ситуацію в Білорусі. Цю інформацію мають отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору... І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень".

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