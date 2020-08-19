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​Норвегія вирішила вислати російського дипломата, який зустрічався із затриманим шпигуном

Співробітника торгового відділу посольства РФ також оголошено персоною нон ґрата.

​Норвегія вирішила вислати російського дипломата, який зустрічався із затриманим шпигуном

Норвегія вирішила вислати російського дипломата, який зустрічався із затриманим чоловіком, підозрюваним у шпигунстві для Російської Федерації.

Про це повідомляє NRK.

Міністерство закордонних справ Норвегії оголосило, що вишле з країни співробітника торгового відділу посольства РФ, однак імені російського дипломата не назвало.

Зазначається, що дипломата вирішили вислати, оскільки він "вчинив дії, несумісні з дипломатичним статусом". Його також оголосили персоною нон ґрата. Про висилку росіянину повідомили вдень 18 серпня, відтак у нього є 72 години, щоб покинути країну. 

У МЗС Росії це поки що не коментували.

Нагадаємо, 15 серпня в Норвегії затримали 50-річного уродженця Індії, норвезького підданого Харшарна Сінгха Татгара. На допиті Татгар заявив, що передавав інформацію російському дипломату і отримував за це гроші. Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії ("Розголошення державної таємниці"). Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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