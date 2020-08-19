У військовому госпіталі столиці Білорусі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов. Він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів, пише TUT.BY.

"Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ. Дочка Людмила розповідала TUT.BY, що в батька вогнепальна травма, «пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають ніякого прогнозу»", - йдеться в повідомленні.

Геннадій Шутов помер у госпіталі сьогодні, 19 серпня, о 10:20.

У МВС Білорусі повідомили, що в Бресті ввечері 11 серпня міліція стріляла в учасників протесту з вогнепальної зброї на ураження. За даними міліції, був поранений. Чи мали вони на увазі Геннадія Шутова, невідомо.

Міліція уточнює, що на ураження стріляли для захисту життя і здоров'я співробітників від "групи агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках", коли тих не зупинили попереджувальні постріли вгору.

9-11 серпня у "швидку" і лікарні Бреста звернулися близько 100 осіб із забоями м'яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітини, живота. Госпіталізували 23 людей, декому знадобилися операції.

Учора МВС Білорусі повідомило про смерть третього протестувальника. За даними відомства, на 19-річного хлопця, який перебував на проїжджій частині Партизанського проспекту в Мінську, наїхав автомобіль.

Раніше повідомляли про двох загиблих під час протестів - мінчанина Олександра Тарайковського та мешканця Гомеля Олександра Вихора.

Також учора стало відомо, що члена виборчкому, який відмовився підписувати протокол виборів, знайшли мертвим. 29-річний Костянтин Шишмаков був директором Вовковиського військово-історичного музею імені Багратіона. Він зник 15 серпня.

За даними білоруських правозахисників, на протестах, котрі тривають у країні з 9 серпня, загинули щонайменше п’ятеро людей, стан ще семи протестувальників критичний.

Близько 70 осіб, котрі брали участь у протестах, вважаються зниклими безвісти.