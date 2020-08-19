Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
ГоловнаСвіт

У військовому госпіталі Мінська помер чоловік з Бреста, в якого силовики стріляли на протестах

Геннадію Шутову було 43 роки.

У військовому госпіталі Мінська помер чоловік з Бреста, в якого силовики стріляли на протестах

У військовому госпіталі столиці Білорусі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов. Він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів, пише TUT.BY.

"Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ. Дочка Людмила розповідала TUT.BY, що в батька вогнепальна травма, «пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають ніякого прогнозу»", - йдеться в повідомленні.

Геннадій Шутов помер у госпіталі сьогодні, 19 серпня, о 10:20.

У МВС Білорусі повідомили, що в Бресті ввечері 11 серпня міліція стріляла в учасників протесту з вогнепальної зброї на ураження. За даними міліції, був поранений. Чи мали вони на увазі Геннадія Шутова, невідомо.

Міліція уточнює, що на ураження стріляли для захисту життя і здоров'я співробітників від "групи агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках", коли тих не зупинили попереджувальні постріли вгору.

9-11 серпня у "швидку" і лікарні Бреста звернулися близько 100 осіб із забоями м'яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітини, живота. Госпіталізували 23 людей, декому знадобилися операції.

Учора МВС Білорусі повідомило про смерть третього протестувальника. За даними відомства, на 19-річного хлопця, який перебував на проїжджій частині Партизанського проспекту в Мінську, наїхав автомобіль.

Раніше повідомляли про двох загиблих під час протестів - мінчанина Олександра Тарайковського та мешканця Гомеля Олександра Вихора.

Також учора стало відомо, що члена виборчкому, який відмовився підписувати протокол виборів, знайшли мертвим. 29-річний Костянтин Шишмаков був директором Вовковиського військово-історичного музею імені Багратіона. Він зник 15 серпня.

За даними білоруських правозахисників, на протестах, котрі тривають у країні з 9 серпня, загинули щонайменше п’ятеро людей, стан ще семи протестувальників критичний.

Близько 70 осіб, котрі брали участь у протестах, вважаються зниклими безвісти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також