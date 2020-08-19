Сенат США завершив розслідувати втручання Росії у президентські вибори 2016 року

Комітет з розвідки Сенату США у звіті про російське втручання в американські вибори 2016 року назвав Костянтина Килимника офіцером російської розвідки.

У документі, який оприлюднили у вівторок, 18 серпня, йдеться, що Килимник допомагав Полу Манафорту “спростувати докази того, що Росія втручалась в американські вибори 2016 року”, передає Голос Америки.

Звіт обсягом 950 сторінок про “загрози і вразливості контррозвідки” під час передвиборної кампанії завершує довготривале розслідування, яке Сенат розпочав ще в січні 2017-го.

Законодавці виявили, що російський уряд провів масштабну кампанію з метою вплинути на президентські вибори у США 2016 року, щоб допомогти Дональду Трампу стати президентом. Відповідно до звіту, деякі особи із числа радників Трампа були готові допомогти уряду іншої країни.

Сенат не дійшов остаточного висновку, чи кампанія Трампа була причетна до скоординованої змови з російським урядом. Втім документ містить чимало доказів контактів радників кампанії Трампа і людей, причетних до Кремля. Серед них - колишній керівник кампанії Трампа Пол Манафорт, а також Костянтин Килимник - особа з українським і російським громадянством.

У звіті Сенату Килимника вперше називають “офіцером російської розвідки”. Раніше в розслідуванні спецпрокурора Мюллера його вважали особою, що має зв'язки з російською розвідкою.

“Манафорт найняв і надзвичайно близько співпрацював з росіянином Костянтином Килимником. Килимник є офіцером російської розвідки... Починаючи з 2016 року Манафорт працював з Килимником щодо плану, який мав на меті спростувати докази того, що Росія втручалась у вибори 2016 року”, - йдеться у звіті сенаторів.

Сенатори від Демократичної партії прикріпили до звіту власний додаток, де вказують, що пан Манафорт обговорював стратегію кампанії Трампа та ділився внутрішньопартійною соціологічною інформацією з Килимником, а пізніше неодноразово брехав про свої дії слідчим у справі.

У додатку демократів також йдеться, що слідчі виявили інформацію про можливу причетність Килимника до основних російських операцій із втручання у вибори, які здійснювало Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ).

“Комітет має інформацію, яка свідчить про те, що офіцер російської розвідки, з яким Манафорт мав довготривалі відносини, міг бути причетним до хакерських атак ГРУ та зливів інформації, спрямовані на вибори у США 2016 року. Так виглядає змова”, - йдеться в додатку сенаторів-демократів Гейнріча, Фейнстін, Вайдена, Гарріс і Беннета до завершального звіту про російське розслідування.

Загалом у звіті йдеться, що незвичний склад кампанії Трампа - куди входили друзі, давні партнери та інші бізнесмени - “був привабливою мішенню для зовнішнього впливу, що створило відчутні вразливі місця контррозвідки”.

Сенатори також виявили, що дві особи, з якими 2016 року зустрілися у Вежі Трампа Пол Манафорт, зять Трампа Джеред Кушнер і старший син президента Дональд Трамп-молодший, мали “надзвичайні зв'язки з російським урядом, зокрема з російською розвідкою”.

Сенатори з'ясували, що контакти Наталії Весельницької з російським урядом були “значно тісніші та викликають більшу стурбованість, ніж те, що про неї відомо”.

Костянтин Килимник має подвійне громадянство - російське та українське. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що він пов'язаний з ГРУ Росії. Втім сам Килимник у 2017 році в інтерв'ю Радіо Свобода заперечував цю інформацію.

З 1995-го до 2005-го Килимник працював у московському відділенні Міжнародного республіканського інституту США.

За даними Радіо Свобода, в Україні Килимник керував київським офісом Манафорта з 2005 по 2015 рік.

Після обрання Віктора Януковича президентом України Килимник здебільшого працював в Адміністрації президента, де допомагав Манафорту.