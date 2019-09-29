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NYT: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Газета ссылается на источники в США и Украине.

NYT: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США и в Украине, а также соответствующие документы.

Газета утверждает, что Трамп «был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными ему силами». В частности, он придерживался версии, по которой пропавшую электронную переписку Хиллари Клинтон могли найти в Украине.

Трамп якобы отправил в Украину адвоката Рудольфа Джулиани, в том числе для выяснения этих сведений.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, как пишет The New York Times, Трамп призвал его к сотрудничеству в том числе по поводу теории о том, что именно Украина стояла за взломом почты Национального комитета Демократической партии.

Напомним, накануне Джулиани заявил, что располагает доказательствами причастности Украины к вмешательству в выборы.

24 сентября глава палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали обвинения в попытке заставить Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США и будущего соперника Трампа на выборах Джо Байдена.

На следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора. 

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