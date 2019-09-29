Госдеп США активизировал расследование о личной переписке Хиллари Клинтон

Государственный департамент Соединенных Штатов активизировал расследование дела об использовании личной почты для служебной переписки, которую Хиллари Клинтон вела, будучи на должности государственного секретаря в 2009—2013 годах. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

"За минувшие недели следователи Госдепартамента США связались с 130 должностными лицами в связи с отправленными несколько лет назад электронными письмами. Почти во всех случаях речь шла об электронных письмах, которые отправлялись на недостаточно защищенный электронный адрес Клинтон", - говорится в материале.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что "это никак не связано с тем, кто находится в Белом доме", имея в виду президента США Дональда Трампа, который является давним оппонентом Хиллари Клинтон и был ее соперником на президентских выборах 2016 года.

Тот факт, что запросы по поводу электронной почты возникли только сейчас, источник газеты объяснил тем, что потребовалось три с половиной года, чтобы просмотреть миллионы электронных писем.

По данным издания, ряд других представителей также отрицают политические мотивы расследования. Тем не менее, один бывший правительственный чиновник сказал, что расследование представляет собой возможность для поддерживающих Трампа республиканцев "удерживать на плаву" тему электронной почты Клинтон. Кроме того, это дело дает им возможность "очернить целый ряд демократов, связанных с внешней политикой". Однако фигурантам дела вряд ли грозят какие-либо последствия, пишет газета.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления. По словам директора ФБР Джеймса Коми, расследование показало, что в деле о переписке имело место крайне небрежное обращение с закрытой служебной информацией со стороны Клинтон и ее помощников.

В Генпрокуратуре США по рекомендации ФБР решили не заводить в отношении Клинтон уголовное дело. Однако позже стало известно, что Госдеп возобновит расследование дела о личной переписке Клинтон.