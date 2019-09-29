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36 пассажиров автобуса погибли в результате аварии в Китае

Еще 36 человек получили ранения. 

36 пассажиров автобуса погибли в результате аварии в Китае
Фото: twitter.com/PDChina

На востоке Китая столкнулись автобус и грузовик, в результате чего погибли 36 человек, еще 36 - получили ранения. Об этом сообщает агентство Sina.

Авария произошла утром в субботу, 28 сентября, в городском округе Исин провинции Цзянсу. 

"Автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо", - говорится в сообщении.

На месте погибли 36 человек. Еще 36 людей пострадали, девять из них получили серьезные ранения, еще 26 пассажиров - легкие травмы.

Напомним, ранее в Пакистане автобус врезался в холм, более 20 людей погибли.

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