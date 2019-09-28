Конгресс США во второй раз отверг указ Трампа о стене на границе с Мексикой

Палата представителей Конгресса США предприняла вторую попытку добиться отмены указа президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе, позволяющего президенту получать средства на строительство стены на границе с Мексикой за счет аннулирования различных проектов Пентагона.

В поддержку соответствующей резолюции в пятницу, 27 сентября, высказались 236 конгрессменов, 174 проголосовали против, передает Немецкая волна.

Резолюцию за отмену указа Трампа, помимо демократов, поддержали 11 республиканцев и один независимый конгрессмен. На прошлой неделе аналогичную резолюцию уже принял Сенат 54 голосами против 41. В Сенате демократов, добивающихся отмены спорного законодательства, также поддержали 11 республиканцев.

Теперь принятый Трампом указ о введении режима ЧС будет возвращен президенту, однако ожидается, что тот вновь наложит вето на резолюцию конгрессменов, как и в марте.

Нынешнее голосование в Палате представителей отличалось от мартовского, поскольку оно состоялось после обнародования Белым домом списка из 127 строительных проектов Пентагона на сумму в 3,6 млрд долларов, которые будут отменены с целью высвобождения средств для строительства пограничной стены. Ожидается, что конгрессменам и сенаторам так же, как и в марте, не удастся собрать по две трети голосов в обеих палатах Конгресса, чтобы преодолеть вето Трампа.

Вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой стал одним из центральных во время президентских выборов 2016 года, вероятнее всего он останется в повестке дня и на предстоящих выборах 2020 года.

Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение 15 февраля, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Режим чрезвычайного положения допускает предоставление президенту США расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Оппоненты Трампа считают это злоупотреблением должностными возможностями.

Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично прекратило работу после того, как Трамп и Конгресс не смогли утвердить бюджет из-за вопроса финансирования стены на границе с Мексикой. В конце января, на 35-й день шатдауна, стороны договорились о прекращении шатдауна и работе правительства на условиях временного финансирования.