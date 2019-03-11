Трамп запросил на стену с Мексикой в шесть раз больше, чем в предыдущие два финансовых года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил бюджет на следующий год, в котором предусмотрено сокращение международной помощи и увеличение военных расходов. Об этом информирует Радио Свобода.

Трамп предлагает сократить на 23% финансирование Государственного департамента и на 31% Управления по охране окружающей среды США. По мнению Трампа, расходы на оборону должны вырасти на четыре процента.

Также президент хочет выделить 8,6 млрд долларов на строительство стены на южной границе страны с Мексикой. Это в шесть раз больше, чем в предыдущие два финансовых года.

Дефицит бюджета ожидается на уровне 900 миллиардов долларов, а национальный долг - 22 трлн.

Бюджет на следующий финансовый год должны принять до 1 октября.

Напомним, в декабре-январе Трамп отказался согласовывать бюджет страны, в котором не были предусмотрены средства на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого правительство в течение 35 дней работало частично, так как у Госдеп фактически лишился финансирования. В феврале Трамп объявил о чрезвычайном положении и добился принятия решения о строительстве стены.