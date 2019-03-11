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В Конгрессе США заявили о поддержке присоединения Украины к НАТО

Комитет по иностранным делам Палаты представителей утвердил проект закона "О непризнании аннексии Крыма".

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Об этом конгрессмен сказал в ходе обсуждения политики США в отношении непризнания незаконной попытки аннексии Россией Крыма, сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

"Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а документ (проект закона относительно Крыма, - ред.) является четким сигналом поддержки партнерам США - Украины и соседним с нашим государством странам", - говорится в сообщении.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей США утвердил проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

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