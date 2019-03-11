Генштаб ВСУ отчитался о вооружении воинских частей и переходе на отечественное оружие

Задействованные в Операции объединенных сил воинские части вооружены на 99%, остальная армия - на 85%. Украинская армия перешла на боеприпасы и технику отечественного производства, сообщила сегодня пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"В настоящее время укомплектованность ВС Украины основными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) составляет 85%, а войск (сил), задействованных в проведении операции Объединенных сил, - 99%... В течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы по восстановлению боеспособности ВВТ как за счет ремонта, так и за счет поставки нового (модернизированного) ВВТ и создание, практически "с нуля", системы технического обеспечения войск на всех уровнях", - сказано в сообщении.

В 2014 году при снятии с хранения вооружения и военной техники оказалось, что отчетные показатели уровня исправности (88%) имеющегося тогда ВВТ были значительно завышены. Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже. До 50% образцов требовали дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта из-за физического устаревания.

"В течение 2014-2018 годов в ВСУ было сформировано 16 боевых бригад и увеличена численность существующих, что увеличило потребность в ВВТ более чем на 10 тысяч единиц. За счет изъятия ВВТ из Центра избыточного имущества, в ВСУ было возвращено более 10 тысяч образцов. Среди них зенитные ракетные комплексы, танки, БМП, самоходные артиллерийские установки, в том числе калибра 152, 203 мм, противотанковые ракетные комплексы и другое", - сообщил сегодня на брифинге генерал-майор Николай Шевцов.

"С целью обеспечения Вооруженных сил принято на вооружение и начаты поставки в войска боеприпасов и ракет отечественного производства, таких как 7,62-мм снайперские патроны, 40-мм гранатометные выстрелы для подствольных и автоматических гранатометов, 60-мм минометные выстрелы, 152-мм боеприпасы к артиллерийским системам, 300-мм реактивные управляемые снарядов "Ольха", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, начато массовое перевооружение войск отечественными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и "Корсар". С целью поддержания запасов ракет и боеприпасов в состоянии боеготовности возобновлена работа 8 цехов сборки и ремонта ракет и боеприпасов. Кроме того, отремонтировано около 37 тыс. тонн боеприпасов.

Напомним, сегодня вечером ожидается выход в эфир четвертой серии раследования программы "Наши деньги" о коррупции в оборонной сфере Украины. В предыдущих выпусках команда Дениса Бигуса показала, что украинская армия покупала контрабандные детали из России по ценам, завышенным в несколько раз, а также списанное оборудование по цене нового. Ответственным за оборудки с вооружением журналисты называют, в частности, замглавы СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.