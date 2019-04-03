ВСУ проведут испытания двух ракетных систем в Одесской области

В Одесской области Вооруженные силу Украины проведут испытания двух ракетных систем.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на брифинге в Одессе, сообщается на сайте Минобороны.

"В ближайшие дни в Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных Сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", - сказал Полторак.

В Одессе Полторак принял участие в торжественном приеме на борту фрегатов Королевских ВМС Канады и Испании, которые находятся в городе. В Минобороны отметили, что прибытие в порт "Одесса" фрегатов Королевских ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта Мария" из состава группы кораблей НАТО состоялось накануне праздника - 70-летия со дня подписания Североатлантического договора.

"Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе и это сейчас очень важно для нас", - сказал Полторак.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, ранее, в марте, президент Петр Порошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действия.