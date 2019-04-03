В селе Чонгар Генического района Херсонской области возле одного из аграрных предприятий произошла стрельба.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"Поступило сообщение, что вблизи территории агропредприятия в селе Чонгар Генического района произошла стрельба. Полицейские предварительно установили, что событие состоялось с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Местное издание "Херсон Daily" пишет, что по машинам стреляли из автомата, в результате чего получили повреждения три автомобиля.
Напомним, в марте в Одессе задержали шестерых человек, которые устроили стрельбу на кладбище.