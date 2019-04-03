В ночном ДТП в Ровенской области пострадала семья с двумя детьми

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Во вторник, 2 апреля, на автодороге "Киев-Чоп" в ДТП пострадала семья с двумя детьми. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Авария произошла в селе Грушвица около 23:45. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. В результате аварии водитель, его супруга и двое малолетних детей госпитализированы. У взрослых переломы и закрытые ЧМТ, дети в возрасте 1,5 и 3 года получили ушибы и ссадины.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователем Ровенского районного отделения полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортное средство поместили на спецплощадку.