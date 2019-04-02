Местонахождение пропавшего после обысков в Крыму активиста остается неизвестным

Местонахождение крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который пропал после массовых обысков в Крыму, остается неизвестным.

Об этом сообщил российский журналист Антон Наумлюк.

"Полиция проводит формальные доследственные действия по поводу заявления супруги Эдема Яячикова, местонахождение которого неизвестно с 27 марта, когда сотрудники ФСБ и полиции провели в его доме обыск (а также обыск и задержания в домах 23 других фигурантов дела)", - написал Наумлюк в фейсбуке.

Журналист считает, что такие действия полиции опровергают неофициальные заявления представителей российской следственной группы нового "дела Хизб ут-Тахрир" о том, что Яячиков задержан в рамках дела по 205.5 статье УК Российской Федерации.

"Таким образом, либо он неофициально находится в руках сотрудников ФСБ и это скрывается, либо до сих пор ими не найден. В любом случае, его судьба остается неизвестной. Машина была найдена в Симферополе, дело о похищении по заявлению супруги возбуждено не было", - добавил Наумлюк.

29 марта адвокат Эдем Семедляев сообщил, что российские силовики задержали крымскотатарского активиста. Накануне вечером супруга Яячикова Сусанна подала в российскую полицию заявление о похищении мужа.

Публичных комментариев представителей российской полиции по поводу исчезновения Яячикова и поданного по этому факту заявления, на данный момент нет.

29 марта арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» вывезли в Россию.

27 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал девятерых крымскотатарских активистов, задержанных ранее утром. 28 марта райсуд Симферополя арестовал еще 14 крымскотатарских активистов до 15 мая.