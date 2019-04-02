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В Николаеве срочно закрыли детскую инфекционную больницу из-за разрушения фундамента

Корпус давно в аварийном состоянии, но из-за подъема грунтовых вод разрушение ускорилось.

В Николаеве срочно закрыли детскую инфекционную больницу из-за разрушения фундамента
Фото: Sergey Shatalov

Николаевскую областную детскую инфекционную больницу срочно закрывают из-за аварийности помещения. Об этом сообщает Укринформ.

Как стало известно на сегодняшнем заседании Николаевской ОГА, больницу закрывают "из-за стремительного разрушения здания.

В течение нескольких дней "стремительно ускорился процесс разрушения фундамента и несущих стен". По заключению экспертизы, это произошло из-за подъема грунтовых вод.

27 самых маленьких детей лечиться в областной детской клинической больницы, других переведут во взрослую инфекционную, где есть соответствующие условия.

Глава ОГА распорядился за два месяца предложить проект строительства нового корпуса для детского отделения на территории инфекционной больницы.

Напомним, по данным Минздрава, на прошлой неделе в Украине снова наметился рост заболеваемости корью.

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