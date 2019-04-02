В среду в Киеве до +10 градусов, без осадков

В среду, 3 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +6…+13 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…-4 градуса, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +5…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Днепропетровской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+12 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, дождь и мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +2…+8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +6…+11 градусов.