В среду в Киеве до +10 градусов, без осадков

В среду, 3 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +6…+13 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью +1…-4 градуса, днем +6…+11 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +5…+12 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Днепропетровской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+12 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, дождь и мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +2…+8 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+12 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +6…+11 градусов.