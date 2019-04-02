В Российской Федерации 10% граждан не поддерживают аннексию украинского Крыма. Эту информацию демонстрируют данные нового социального опроса, проведенного исследовательской организацией "Левада-Центр".

Опрос был проведен 21–27 марта в 137 населенных пунктах России, участвовало 1600 человек. Большая часть респондентов поддерживают аннексию - 58%, 28% опрошенных отметили ответ «скорее да, чем нет». Точно не поддерживают 3%, скорее нет, чем да, – 7%. Еще 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Фото: levada.ru

Также 19% опрошенных граждан России отметили, что аннексия украинского полуострова принесла их стране больше вреда, нежели пользы, еще 16% затрудняются с ответом.

Фото: levada.ru

Однако 65% респондентов уверены в том, что аннексия полуострова принесла России больше пользы.

Фото: levada.ru

16 марта 2014 года на территории Крыма состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в состав своих территорий. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".

Напомним, Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из Российской Федерации. Компания Google аргументировала это тем, что в странах, где есть спорные территории, их Google-карты делают локальные версии карт, чтобы соблюдать местное законодательство.