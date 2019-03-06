Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ

Корпорация Google исправила отображение Крыма как украинской территории для пользователей из России. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Гугла".

Согласно сообщению, "в странах, где есть спорные территории, Google делает локальные версии карт, чтобы соблюдать местное законодательство". В компании назвали отображение Крыма как части Украины "ошибкой".

Напомним, в конце января депутат госдумы РФ Александр Старовойтов заявил, что Крым на картах Google "высвечивается как украинский". Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что это нарушает конституцию России и предложил вызвать представителя Google для объяснений. В итоге "Гуглу" дали месяц на исправление.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.