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Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ

Корпорация создала локальную карту для "спорной территории".

Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ
Фото: mapscrimea.ru

Корпорация Google исправила отображение Крыма как украинской территории для пользователей из России. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Гугла".

Согласно сообщению, "в странах, где есть спорные территории, Google делает локальные версии карт, чтобы соблюдать местное законодательство". В компании назвали отображение Крыма как части Украины "ошибкой".

Напомним, в конце января депутат госдумы РФ Александр Старовойтов заявил, что Крым на картах Google "высвечивается как украинский". Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что это нарушает конституцию России и предложил вызвать представителя Google для объяснений. В итоге "Гуглу" дали месяц на исправление.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.

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