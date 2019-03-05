ГПУ опровергла связь застреленного в Киеве мужчины с делом "бриллиантовых прокуроров"

Генеральная прокуратура опровергла информацию о том, что убитый в Днепровском районе Киева Сергей Киселев связан с делом "бриллиантовых прокуроров".

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Убитый гражданин Киселев не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин. Напомню, что эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров - неправда!" - написал Лысенко в фейсбуке.

Напомним, сегодня днем в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в "Мерседесе" и скрылся с места происшествия. По словам свидетелей, стрелок был в форме, похожей на полицейскую. Позже появилась информация, что убитый - ключевой свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев.

Ранее в феврале Генеральная прокуратура Украины потребовала доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое время" в рамках расследования публикаций одного из авторов, писавшего о коррупции в оборонных закупках, в частности, о дочери "бриллиантового прокурора" Корнийца.