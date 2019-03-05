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Застреленный в Киеве мужчина оказался связан с делом "бриллиантовых прокуроров"

Погибший - владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Застреленный в Киеве мужчина оказался связан с делом "бриллиантовых прокуроров"
Фото: Киев Оперативный

Мужчина, которого сегодня днем застрелили в Киеве, оказался связан с делом "бриллиантовых прокуроров". Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в МВД, погибший - владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Информацию о погибшем опубликовал экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе, который занимался расследованием дела.

"Убит Киселев - человек, который узнал свои бриллианты (бывший владелец завода ювелирных изделии) в громком деле" бриллиантовых прокуроров ", - написал Сакварелидзе.

"Убитый Киселев ранее рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у заместителя облпрокурора Киевской области Корнийца, так же пропало несколько млн USD и десяток кг золота. В показаниях называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и замминистра МВД. Так же рассказал, что в обмен на то, чтобы забыть украденные во время обыска наличные и золото, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - пишет Сакварелидзе.

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько рассказал, что Киселев является потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров".

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти драгоценности "потерялись ", - сказал Касько.

В то же время Касько не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт убийства бизнесмена. "Я знаю эту информацию только от журналистов, которые мне говорили, что на месте найдены его документы и номера автомобиля зарегистрированы на Киселева", - добавил Касько.

Напомним, сегодня днем в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в "Мерседесе" и скрылся с места происшествия. По словам свидетелей, стрелок был в форме, похожей на полицейскую.

Ранее в феврале Генеральная прокуратура Украины потребовала доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое время" в рамках расследования публикаций одного из авторов, писавшего о коррупции в оборонных закупках, в частности, о дочери "бриллиантового прокурора" Корнийца.

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