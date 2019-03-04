Луценко уволил подозреваемого во взяточничестве прокурора Фастова

Генеральный прокурор Юрий Луценко уволил подозреваемого во взяточничестве Олега Немировского с должности прокурора Фастова Киевской области.

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры.

20 февраля Совет прокуроров рекомендовал Луценко уволить Немировского с должности по собственному желанию. Генпрокурор подписал приказ об увольнении.

Ранее, 22 февраля, Луценко назначил руководителем прокуратуры Фастова Дмитрия Котелевца.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает прокурора Фастова и его заместителя в получении 20 тыс. гривен и 3 тыс. долларов взятки.