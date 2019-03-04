Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом он заявил на совете регионального развития в Николаеве.

"На прошлой неделе было журналистское расследование, которое базировалась на утечке из правоохранительных органов о возможных злоупотреблениях в сфере оборонных закупок. Оно вызвало большой общественный резонанс. Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду, и я, как Президент, тоже хочу знать правду. Поэтому сейчас для этого созданы все условия. Сегодня утром перед отлетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят с должности главы межведомственной комисиии по военно-техническому сотрудничсетву и экспортному контролю", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что увольнение с должности - это не признание вины Гладковского и не приговор.

"Это не приговор. Но это моя задача, обязанность, если хотите, создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и непредвзятость объективного расследования. ЧТобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если есть доказанная вина, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилия, ни давнее знакомство с президентом. Все равны перед законом", - сказал Порошенко.

Ранее сегодня стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны не располагает указом об отстранении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского от должности на время расследования.

"В соответствии с действующим законодательством заместители Секретаря СНБО назначаются на должность и увольняются с должности Президентом Украины. Поэтому распорядителем информации об отстранении Первого заместителя Секретаря СНБО Украины Олега Гладковского от исполнения обязанностей на время проведения расследования является Администрация Президента Украины", - сказано в ответе СНБО на запрос журналистов.

Напомним, 26 февраля пресс-секретарь Президента и спикер предвыборного штаба Петра Порошенко заявили, что глава государства удовлетворил заявление Гладковского об отстранении его от исполнения полномочий на время расследования о хищениях в оборонпроме. В то же время соответствующий указ Президента не был обнародован.

Гладковский отрицает обвинения в свой адрес и просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие. Государственный концерн "Укроборонпром" и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.

25 февраля журналисты "Наших денег" сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.