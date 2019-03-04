G7 и Всемирный банк призвали Украину вернуть незаконное обогащение в Уголовный кодекс

Страны "Большой семерки" и Всемирный банк раскритиковали решение Конституционного Суда Украины, отменившего статью 368-2 Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение.

"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решение в значительном количестве дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. Текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения", - говорится в совместном заявлении G7 и ВБ.

Спільна заява G7 та Світового банку стосовно рішення Конституційного суду щодо незаконного збагачення pic.twitter.com/hHxBPRcACc — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 4, 2019

В заявлении говорится, что незаконное обогащение - не новое преступление, и еще в 2010 году более 40 стран мира криминализировали его. За прошедшие годы все больше стран включают это преступление в свое уголовное законодательство.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продолжить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением", - заявили международные партнеры Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 из-за некорректной формулировки.

В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого президент Петр Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.

Он предлагает прописать, что незаконное обогащение - это "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований и при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгодой должностным лицом, а так же передача им таких активов в любой другой способ".