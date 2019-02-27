Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины опубликовал свое решение, которым он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - говорится в решении.

Судьи признали, что статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

КСУ решил, что статья 368-2 были выписана так, что сомнения в законности оснований приобретения лицом активов могут толковаться не в пользу этого лица и могут рассматриваться как подтверждение его незаконного обогащения. Но ч.3 ст. 62 Конституции Украины гласит, что "все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу".

Кроме того, статья была написана таким образом, что обязанность собирать доказательства законности приобретения активов была переложена со стороны обвинения на сторону защиты. Это противоречит принципу презумпции невиновности, то есть праву обвиняемого не доводить свою невиновность в совершении преступления.

Еще одним недостатком КСУ признал то, что статья позволяла привлекать к ответственности лицо, которое приобрело активы на законных основаниях, но не имело подтверждения этой законности. Однако, как указывает суд, отсутствие доказательств законности не может расцениваться как подтверждение незаконности, а следовательно - и доказанности вины лица в незаконном обогащении.

В своем решении КСУ подчеркнул, что сочетание в диспозиции статьи 368-2 материальных и процессуальных предписаний неприемлемо и недопустимо. "Законодательная конструкция, которая связывает наличие ключевого признака состава такого преступления, как незаконное обогащение, с результатами процессуальной деятельности, то есть с подтверждением доказательствами, делает возможными обвинения, которые основаны на допущениях. Вне внимания стороны обвинения может остаться выяснение конкретного способа приобретения лицом в собственность активов", - пояснили судьи.

Статья 368-2 исключена из Уголовного кодекса.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Статья 368-2. Незаконное обогащение

1. Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу -

наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

2. Под активами в значительном размере в этой статье понимаются денежные средства или иное имущество, а также доходы от них, если их размер (стоимость) превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Под передачей активов в этой статье понимается заключение любых сделок, на основании которых возникает право собственности или право пользования на активы, а также предоставления другому лицу денежных средств или иного имущества для заключения таких сделок.