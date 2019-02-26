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​КС отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении

Суд рассмотрел представление 59 депутатов Верховной Рады.

​КС отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении
Конституционный суд
Фото: Сергей Нужненко

Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Об этом сообщил один из судей КС.

"Решение по данному конституционному представлению принято сегодня", - сказал он.

По его словам, во вторник, 26 февраля, суд рассмотрел конституционное представление 59 депутатов Верховной Рады относительно ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. КС поддержал депутатов и признал неконституционной эту статью.

Решения КС являются окончательными и не подлежат обжалованию.

Напомним, в декабре 2017 года 59 депутатов Рады попросили КС признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение. Представителем группы инициаторов был депутат Павел Пинзеник ("Народный фронт"). Кроме него, среди инициаторов значились  депутаты Максим Поляков и Евгений Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды.

Депутаты заявили, что данная статья Уголовного кодекса нарушает 9 положений Конституции, в том числе ст. 1, согласно которой Украина является правовым государством, и ст. 58, согласно которой нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени.

Кроме того, депутаты указывали, что ст. 368-2 Уголовного кодекса нарушает ст. 62 Конституции, которая запрещает обосновывать обвинение на допущениях и освобождает лицо от обязанности доказывать свою невиновность.

Также парламентарии отмечали, что Основной закон разрешает чиновникам не давать показания против членов семьи при привлечении к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, инициаторы представления были уверены, что ст. 368-2 нарушает конституционное право на состязательность сторон в судебном процессе, так как возлагает на обвиняемого обязанность доказывать законность происхождения своего имущества.

Статья 368-2, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение, была включена в Уголовный кодекс в 2011 году.

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Источник: "Украинские новости"
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