​В штабе Порошенко назвали расследование о хищениях в оборонной сфере "предвыборной технологией"

"Такие вещи призваны не столько установить факты и найти истину, сколько повлиять на расстановку сил".

Избирательный штаб президента Петра Порошенко считает, что расследование журналистов программы "Наші гроші" о хищениях в оборонной сфере является предвыборной технологией.

Об этом сообщил внештатный советник президента, спикер его избирательного штаба Олег Медведев.

"На первый взгляд, это событие (расследование) не имеет никакого отношения по формальным признакам к предвыборной кампании. Но мы все понимаем, что когда подобные вещи происходят за месяц до дня голосования, то есть основания рассматривать это как избирательную технологию и говорить об этом в избирательном контексте... Почти 30-летний факт участия в избирательных кампаниях, наверное, принес мне возможность чувствовать, что является предвыборной технологией, а что нет. В данном случае это 100% предвыборная технология, потому что до выборов остается месяц. Такие вещи призваны не столько установить факты и найти истину, сколько повлиять на расстановку предвыборных сил", - сказал он.

Никого конкретно Медведев не стал обвинять публично, сославшись на отсутствие четких доказательств.

"Круг условно подозреваемых неширокий, потому что есть три-четыре кандидата, которые серьезно принимают участие в президентской гонке", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что армия - самый сильный элемент образа Порошенко из-за его вклада в ее развитие, потому именно по этой точке "бьют" оппоненты. Он также отметил, что подобные журналистские расследования обычно содержат общеизвестные неопровержимые факты, а также - "широкий набор фейков, не подтвержденных фактами".

"Некоторые эпизоды, которые упоминаются в расследовании, уже несколько лет проверяются правоохранительными органами. У меня нет информации, чтобы их каким-либо образом удалось подтвердить. Более того, "Укроборонпром" выпустил заявление, в котором сообщил, что по многим эпизодам и сигналам о коррупции в оборонном секторе концерн по собственной инициативе часто обращается к правоохранительным органам", - заявил он.

Штаб Порошенко рассчитывает, что данный вопрос не будет политизирован накануне выборов, а правоохранители быстро его расследуют.

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря СНБО и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Расследование основано на переписке, которую "слил" анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов. Сын Гладковского Игорь назвал это расследование фейком, а "Укроборонпром" - манипуляцией и диверсией.

Порошенко приостановил полномочия Гладковского на время расследования по его просьбе и просит правоохранителей проверить обнародованную в СМИ информацию.