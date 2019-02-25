Сын замсекретаря СНБО вместе с друзьями получили от "Укрооборонпрома" не менее 250 миллионов гривен.

Команда журналистских расследований Bihus.info раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой причастны должностные лица, приближенные к президенту Петру Порошенко.

В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей в Украине. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Андрей Рогоза, Виталий Жуков и Игорь Гладковский

Как свидетельствует обнародованные переписки, Гладковский-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. Между собой мужчины договаривались, например, о том, какие вопросы Гладковскому-младшему нужно решить через своего отца или через руководителей заводов.

С 2016 года их компания "Оптимумспецдеталь" получила от оборонных предприятий более 90 миллионов гривен. Через фирму-"прокладку" "Ренал" организаторы "схемы" провели еще 85 миллионов. Кроме того, Жуков и Гладковский-младший, как утверждают авторы расследования, использовали как "прокладку" предприятие Порошенко "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузница"), "прогнав" через нее 70 миллионов гривен от сделки с Киевским бронетанковым заводом.

По данным расследования, Жуков, Рогоза и Гладковский-младший, получили от "Укрооборонпрома" не менее 250 миллионов гривен. Однако в переписке Рогоза упоминает вдвое большую сумму.

Полученные от сделок средства участники "схемы" обналичивали в конвертационных центрах, часть денег шла на "откаты" должностным лицам "Укроборонпрома" и взятки сотрудникам следственных органов.

Авторы материала утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.