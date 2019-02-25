В АРМА заявили о давлении со стороны владельцев арестованного имущества

Национальное агентство по розыску и управлению активами сообщило о постоянном давлении и сопротивлении со стороны владельцев арестованного имущества. Об этом заявил председатель агентства Антон Янчук, передает Радио Свобода.

"Сопротивление представлено комплексом мероприятий. Как правило, это юридические диверсии, физическое сопротивление - непосредственное противодействие в доступе к активам, и третий элемент - это медийная плоскость: мощный резонанс искаженных обстоятельств и искаженной информации. Это некий "микс", который применяется очень часто с стороны владельцев и связанных лиц, хотя по моему личному убеждению, в этом нет никакого смысла", - заявил он.

Янчук также отметил, что АРМА не может отказаться от выполнения своих функций независимо от того, какое мощное давление оказывает владелец имущества. Подобный отказ не предусмотрен законодательством.

"АРМА не является центром принятия решений. Мы получаем сообщения от правоохранителей о розыске, мы получаем по почте судебные решения о передаче активов в управление ... У владельца есть всегда право обжаловать в суде арест имущества. Любого другого поворота событий не может быть", - подчеркнул Янчук.

Ранее сообщалось, что АРМА решило в марте обнародовать перечень всех арестованных активов, переданных агентству в управление.