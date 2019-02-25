Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
ГлавнаяПолитика

В АРМА заявили о давлении со стороны владельцев арестованного имущества

В АРМА заявили о давлении со стороны владельцев арестованного имущества
Фото: Варвара Свеженцева

Национальное агентство по розыску и управлению активами сообщило о постоянном давлении и сопротивлении со стороны владельцев арестованного имущества. Об этом заявил председатель агентства Антон Янчук, передает Радио Свобода.

"Сопротивление представлено комплексом мероприятий. Как правило, это юридические диверсии, физическое сопротивление - непосредственное противодействие в доступе к активам, и третий элемент - это медийная плоскость: мощный резонанс искаженных обстоятельств и искаженной информации. Это некий "микс", который применяется очень часто с стороны владельцев и связанных лиц, хотя по моему личному убеждению, в этом нет никакого смысла", - заявил он.

Янчук также отметил, что АРМА не может отказаться от выполнения своих функций независимо от того, какое мощное давление оказывает владелец имущества. Подобный отказ не предусмотрен законодательством.

"АРМА не является центром принятия решений. Мы получаем сообщения от правоохранителей о розыске, мы получаем по почте судебные решения о передаче активов в управление ... У владельца есть всегда право обжаловать в суде арест имущества. Любого другого поворота событий не может быть", - подчеркнул Янчук.

Ранее сообщалось, что АРМА решило в марте обнародовать перечень всех арестованных активов, переданных агентству в управление.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также