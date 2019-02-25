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Власенко: ЦИК легализовала возможность платить агитаторам

Законом это запрещается, говорит нардеп.

Власенко: ЦИК легализовала возможность платить агитаторам
Фото: Макс Требухов

Разоблачение масштабной сети подкупа избирателей командой Петра Порошенко заставило ЦИК легализовать возможность оплаты работы агитаторов. Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Власенко во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

Он пояснил, что 22 февраля ЦИК приняла постановление (№ 376), которое предусматривает возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации.

Речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.

«В законе четко прописано, что нельзя платить агитаторам, но ЦИК приняло решение, что, оказывается, можно», - отметил Сергей Власенко.

Депутат от «Батькивщины» завил, что руками областных и районных госадминистраций осуществляется прямое использование местных бюджетных программ на подкуп в пользу действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.

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