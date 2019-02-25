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Тимошенко предложила бойкотировать рассмотрение законопроектов до введения моратория на подорожание газа

С мая, по ее словам, НРКЭКУ планирует повысить тариф на газ на 15%, а за год - на 43%.

Тимошенко предложила бойкотировать рассмотрение законопроектов до введения моратория на подорожание газа
Юлия Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введение моратория на дальнейший рост его стоимости.

«Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Нам надо объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, об отмене повышения тарифов и введения моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния», - отметила она во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

Тимошенко уверена, что дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги неизбежен.

«Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своей должности президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря - еще на 25%. В целом - на 43% за год» - возмутилась кандидат на пост президента Украины.

Юлия Тимошенко напомнила, что тарифы на газ устанавливает НКРЭКУ, которая формируется указом президента.

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