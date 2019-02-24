МВД запускает систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах президента

Министерство внутренних дел Украины запускает на своем сайте систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах. Об этом сегодня сообщил министр ведомства Арсен Аваков в эфире ТСН.Тыждень.

"В нашей системе любой человек сможет онлайн посмотреть. Заходите и онлайн наблюдайте все детали, вплоть до каждого избирательного участка", - сказал Аваков.

По словам Авакова, это еще один уровень стандарта открытости во время этой предвыборной кампании. Он также отметил, что действия полиции "дискомфортны многим штабам".

Напомним, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидатов, однако окончательный список баллотирующихся будет известен только 8 марта, так как кандидаты еще могут отозвать свои заявления на участие в выборах.