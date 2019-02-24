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Дело Рубана и Савченко могут перевести в Харьков, - адвокат

Верховный суд завтра рассмотрит ходатайство прокуратуры.

Дело Рубана и Савченко могут перевести в Харьков, - адвокат
Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Віра Курико

Верховный суд в Киеве завтра, 25 февраля, рассмотрит ходатайство прокуратуры о переводе дела Надежды Савченко и Владимира Рубана в Харьковский районный суд Харьковской области. Об этом сообщил адвокат подозреваемых Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке.

Рассмотрение ходатайства назначено на 11:30.

"25.02.19 в 11:30 в Верховном Суде состоится рассмотрение ходатайства прокурора о направлении дела Владимир Рубан и Надежды Савченко в Харьковский районный суд Харьковской области", - написал Рыбин.

Напомним, на прошлой неделе судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление стороны защиты об отводе судей. 16 февраля Черниговский апелляционный суд решил направить дело обратно в Верховный суд для изменения подсудности.

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