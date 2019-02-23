Порошенко: IT-отрасль должна чувствовать себя защищенной

Президент Петр Порошенко намерен принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят Единый налог, с целью не допустить притеснений в работе предпринимателей, в частности IТ-сектора, который работает по этой системе налогообложения. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Совете регионального развития Львовщины в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел», - отметил он.

По словам главы государства, Министерство как орган, который отвечает за наполнение Пенсионного фонда, должен искать путь легализации трудовой занятости. «Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого, для того чтобы

IT-отрасль как наш приоритет чувствовала себя защищенным. Это мое президентское слово», - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, можно найти другие способы как выводить зарплаты из тени и как легализовать занятость.

«Мы добились немалого прогресса в том, чтобы реализовать эту инициативу, причем без притеснений малого и среднего бизнеса. Такой линии мы будем придерживаться и в дальнейшем», - также подчеркнул он.

Петр Порошенко также отметил, что одной из его главных идей по изменениям в налоговой сфере является введение налога на вывод капитала. "Что это значит? То, что ты вложил в Украину - без налогов. То, что ты выводишь как бы ты это не называл - роялти или дивиденды, выводишь из Украины - заплати», - пояснил он.