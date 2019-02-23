Известного киевского догхантера Святогора жестоко избили после суда
Известного киевского догхантера Святогора жестоко избили после суда
Аваков заявил, что против него готовится провокация
Аваков заявил, что против него готовится провокация
Омелян предстанет перед судом
Омелян предстанет перед судом
​Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину (обновлено)
​Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину (обновлено)
​Финалистки отбора на Евровидение-2019 не смогли ответить, чей Крым
​Финалистки отбора на Евровидение-2019 не смогли ответить, чей Крым
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
Микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области (обновлено)
Микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области (обновлено)
​Полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело (обновлено)
​Полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Порошенко: IT-отрасль должна чувствовать себя защищенной

Ограничение единого налога президент назвал рабочей инициативой Минсоцполитики.

Порошенко: IT-отрасль должна чувствовать себя защищенной
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко намерен принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят Единый налог, с целью не допустить притеснений в работе предпринимателей, в частности IТ-сектора, который работает по этой системе налогообложения. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Совете регионального развития Львовщины в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел», - отметил он.

По словам главы государства, Министерство как орган, который отвечает за наполнение Пенсионного фонда, должен искать путь легализации трудовой занятости. «Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого, для того чтобы

IT-отрасль как наш приоритет чувствовала себя защищенным. Это мое президентское слово», - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, можно найти другие способы как выводить зарплаты из тени и как легализовать занятость.

«Мы добились немалого прогресса в том, чтобы реализовать эту инициативу, причем без притеснений малого и среднего бизнеса. Такой линии мы будем придерживаться и в дальнейшем», - также подчеркнул он.

Петр Порошенко также отметил, что одной из его главных идей по изменениям в налоговой сфере является введение налога на вывод капитала. "Что это значит? То, что ты вложил в Украину - без налогов. То, что ты выводишь как бы ты это не называл - роялти или дивиденды, выводишь из Украины - заплати», - пояснил он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также