Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" обвинили в попытке захвата власти

В Крыму следствие ФСБ России предъявило восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Сергей Легостов.

"Сегодня на следственных мероприятиях нас ознакомили с постановлением о возбуждении еще одного дела по статье 278 уголовного кодекса России (насильственный захват власти или насильственное удержание власти - ред.). Дополнительное обвинение - это попытка ужесточить обвинение и уйти немного от классических обвинений в участии в Хизб ут-Тахрир, с учетом того, что общественность ведет активную дискуссию о том, что эта организация признана террористической абсолютно необоснованно", - рассказал Легостов.

Адвокат одного из фигурантов этого дела Сейрана Салиева, Маммет Мамбетов отмечает, что его подзащитный теперь "рекордсмен", поскольку недавно ему вменили еще одну статью - 205.2 Уголовного кодекса России (пропаганда терроризма).

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу "Хизб ут-Тахрир".