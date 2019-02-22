Ада Роговцева стала доверенным лицом Порошенко на выборах

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе

Центральная избирательная комиссия на заседании 22 февраля зарегистрировала доверенных лиц кандидата в президенты Петра Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, на очередных выборах Президента Украины доверенными лицами Петра Порошенко зарегистрированы первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, майор ВСУ, командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александр Порхун, актриса Ада Роговцева и писатель, дипломат Юрий Щербак.

Ранее кандидат в президенты, депутат Верховной Рады Юрий Бойко лишил народного депутата Вадима Рабиновича статуса доверенного лица в едином общегосударственном избирательном округе.