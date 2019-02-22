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​Суд снял арест с земучастка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

Решение позволит начать строительство мемориального комплекса.

​Суд снял арест с земучастка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве
Фото: Макс Требухов

Печерский районный суд Киева снял арест с земельного участка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Об этом сообщило общественное объединение "Семьи Героев Небесной сотни" в фейсбуке.

"Только что Печерский районный суд снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни, на которой проводятся следственные эксперименты", - сказано в нем.

Таким образом, на этом участке может начаться строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Напомним, музей Революции достоинства будет построен в центре Киева. Территория проектирования затрагивает аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до ул. Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной Сотни, 3-5 и часть земельного участка по аллее Героев Небесной Сотни, 4 (место, где расположена часовня УГКЦ).

Сначала планируют построить мемориальный комплекс, который будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.

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