​Киевский метрополитен отменил тендер на разработку ТЭО метро на Троещину из-за отсутствия финансирования

Такие работы не предусмотрены в бюджете столицы на 2019 год.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" отменило тендер на разработку технико-экономического обоснования Подольско-Выгуровской линии метро от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо в связи с тем, что такие работы не предусмотрены в бюджете Киева на 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно протоколу заседания тендерного комитета, от дирекции строительства метрополитена получено письмо от 19 февраля, в котором указано, что закупка услуг на разработку данного ТЭО была предусмотрена распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 19 октября 2018 года и Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 года, утвержденной советом в декабре 2017 года.

Однако программа эконом- и соцразвития Киева на 2019 год не предусматривает финансирования бюджетом Киева указанных работ.

Отмечается, что первая очередь состоит из участка от станции "Вокзальная" до жилого массива Выгуровщина-Троещина с первым электродепо, вторая очередь - от станции "Вокзальная" до Кольцевой дороги со вторым электродепо.

Предусмотренный срок выполнения ТЭО - на протяжение 2019 года. Ожидаемая стоимость - 148,517 млн гривен.

Ранее Киевгорадминистрация заявляла, что намерена до марта объявить международный тендер на разработку ТЭО работ по строительству Подольско-Выгуровской линии метро.

Напомним, в ноябре 2017 года КГГА договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Компания также намерена финансировать разработку ТЭО линии метро на Троещину.

В октябре прошлого года мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые сроки строительства метро на Троещину - завершить разработку проектной документации линии метро нужно до 2021 года, а ее строительство - до 2026-го.

В 2016 году Киев оценивал строительство метро на Троещину в 31,6 млрд гривен.