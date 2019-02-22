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Полицейский патруль высадил дебошира на подъезде к Вышгороду, он замерз насмерть

Копам вменяют ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса.

Полицейский патруль высадил дебошира на подъезде к Вышгороду, он замерз насмерть
Фото: mvs.gov.ua

Трем патрульным полицейским Киева объявили подозрение в превышении служебных обязанностей. Они не довезли мужчину-нарушителя домой, высадив его возле Вышгорода. Утром мужчину нашли замерзшим.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Инцидент произошел 17 февраля.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. В свою очередь патрульные попытались задержать нарушителя, однако последний стал оказывать им сопротивление. С целью преодоления сопротивления сотрудниками полиции были применены спецсредства и наручники, после чего нарушителя задержали и вызвали скорую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Узнав, что задержанный живет в Вышгороде, патрульные решили его отвезти домой.

Мужчина ехать не хотел и порывался выйти из машины. Из-за этого полицейские высадили задержанного на подъезде к Вышгороду.

На утро местные жители нашли труп. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы мужчина умер от переохлаждения.

Материалы относительно этого инцидента направили в Государственное бюро расследований, которое сообщило патрульным о подозрении по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям в виде смерти потерпевшего (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса).

Напомним, что похожий случай произошел в Житомирской области. 21-летняя студентка не взяла с собой деньги на проезд, вышла из маршрутки между селами Перга и Рудня-Хочинская Олевского района и замерзла насмерть.

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