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Заммэра Сум объявили о подозрении по делу о смерти младенца в лифте

Также о подозрении уведомили директора департамента инфраструктуры горсовета, который заключал договоры на проведение капремонтов более 180 лифтов.

Заммэра Сум объявили о подозрении по делу о смерти младенца в лифте
Фото: nr2.ru

Заместителю мэра Сум Александру Журбе, который согласно распределению обязанностей, организовывает контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства, объявили о подозрении по делу о гибели 2,5 месячного младенца в лифте.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

"В четверг, 21 февраля, объявили о подозрении одному из заместителей городского головы г. Сумы, который согласно распределению обязанностей, организует контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства. Более того, по данным прокуратуры, этот заместитель с мая 2017 года также возглавляет комиссию, которую создали для обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов", - говорится в сообщении.

Также сотрудники прокуратуры, вручили уведомление о подозрении директору департамента инфраструктуры горсовета, который заключал договоры на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в городе стоимостью 34,5 млн грн, в том числе лифтов дома по ул. Супруна, 32/1, где погиб ребенок.

Напомним, в Сумах 2 января из-за оборвавшегося лифта в многоэтажке погиб двухмесячный младенец. 4 января суд избрал меру пресечения директору и электромонтеру предприятия "Сумылифт" - директора отправили под домашний арест до 26 февраля, а электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта.

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